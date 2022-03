Anketa Parsifala: SDS z veliko prednostjo na prvem mestu

Ljubljana, 25. marca - Če bi bile volitve v DZ to nedeljo, bi po javnomnenjski anketi Parsifala za Siol, Planet TV in Novo24TV največ volivcev svojo podporo namenilo stranki SDS, in sicer 25 odstotkov. Sledijo Gibanje Svoboda (16,2 odstotka glasov), SD (7,8 odstotka), Levica (4,3 odstotka), NSi (4,1 odstotka), Povežimo Slovenijo (3,5 odstotka) in ostale stranke.