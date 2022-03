Skupina Pošta Slovenije lani ustvarila 17,6 milijona evrov dobička

Maribor, 25. marca - Skupina Pošta Slovenije, ki jo ob matični družbi sestavljajo še neposredno in posredno odvisne družbe, je lani po še nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila 17,6 milijona evrov čistega dobička. Kot poudarjajo v družbi, so načrte presegli za skoraj 11 milijonov. Osem odstotkov nad načrti so bili tudi prihodki v višini 461 milijonov evrov.