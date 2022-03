V EU sprejet dogovor o prelomnem zakonu za omejevanje velikih tehnoloških podjetij

Bruselj, 25. marca - Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic EU so se v četrtek dogovorili o prelomnem zakonu, s katerim naj bi omejili prevladujoč položaj tehnoloških velikanov na trgu. Akt o digitalnih trgih določa obveznosti in prepovedi za velika tehnološka podjetja, da ta ne bi zavirala inovativnih konkurentov ali uporabljala nepoštenih poslovnih praks.