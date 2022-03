Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 25. marca - Ob nočni ohladitvi je trenutno snežna odeja večinoma dobro povezana. Nevarnost snežnih plazov je majhna, prve stopnje, a se čez dan zaradi vpliva sonca in toplega vremena poveča in je zlasti na prisojnih legah zmerna, druge stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Čez dan se lahko le na dovolj strmih, prisojnih pobočjih sproži kakšen majhen do srednje velik plaz mokrega snega ali pa se sproži ob večji obremenitvi predvsem od poznega dopoldneva do poznega popoldneva. Zjutraj in dopoldne je še vedno precej nevarno za zdrs.

Situacija je pomladanska. Sneg ponoči zaradi jasnega vremena in suhega zraka pomrzne, čez dan pa se zaradi vpliva sonca zlasti na prisojnih pobočjih ojuži in tudi močneje zmehča. Ob otoplitvi se snežna odeja tudi tali in kopni. V bolj senčnih legah je ta proces počasnejši, zaradi suhega zraka predvsem v visokogorju sneg ostane suh ali pomrznjen. Na prisojnih pobočjih je večinoma že dobro osrenjen, v senčnih grapah je tudi skorja. Vetru izpostavljene lege so spihane, tudi do kopne podlage. Na prisojnih pobočjih je v sredogorju marsikje že kopno ali pa je snega malo.

Danes in jutri bo jasno, zrak bo suh. Danes bo pihal šibak veter južnih smeri, jutri pa bo veter še nekoliko šibkejši in spremenljive smeri. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 8, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija, jutri morda za kakšno stopinjo nižja. V nedeljo bo pretežno jasno, ponekod bo že zapihal šibak jugozahodnik. Temperaturne razmere se še ne bodo kaj dosti spremenile. V ponedeljek bo v večjem delu gora in hribov še precej jasno, na notranjskem in severnem Primorskem pa se bodo začeli nabirati oblaki. Pihal bo jugozahodni veter.

Snežna odeja bo ponoči pomrznila, čez dan pa se bo ojužila in precej zmehčala. Sneg se bo na prisojnih legah tudi talil. Ker bo zrak razmeroma suh, bodo v trdoti precejšnje razlike med prisojnimi in osojnimi legami. Snežna odeja bo zjutraj in sprva dopoldne večinoma stabilna, čez dan pa se bo zlasti na prisojnih pobočjih nevarnost proženja plazov mokrega snega nekoliko povečala. Nevarnost zdrsa se bo zaradi toplejšega vremena nekoliko zmanjšala, večja previdnost bo potrebna predvsem v jutranjem času. V noči na ponedeljek zaradi vetra in bolj vlažnega zraka pričakujemo, da sneg večinoma ne bo pomrznil, več možnosti, da bo pomrznil bo v vzhodnem delu naših gora.