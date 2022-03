Indeksi na evropskih borzah blizu izhodišč

London/Pariz/Frankfurt, 25. marca - Osrednji indeksi na evropskih borzah se v dopoldanskem času trgovalnega dne gibljejo blizu izhodišč, pri čemer so zaenkrat obarvani v rdeče, potem ko so tudi azijski vlagatelji trgovali previdno. Na borzah še naprej tehtajo posledice ukrajinsko-ruskega konflikta, visoke inflacije in napovedi ameriške centralne banke za boj proti njej.