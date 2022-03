V Velenju ustanavljajo poklicno gasilsko enoto

Velenje, 26. marca - Velenjska občina zaradi bolj zahtevnih razmer želi opravljanje obvezne lokalne javne službe gasilstva organizirati kot javni zavod. Z ustanovitvijo poklicne gasilske enote bodo po oceni občine organizacijsko in strokovno še izboljšali pogoje delovanja gasilcev, ki so že sedaj na visoki ravni, so sporočili z velenjske občine.