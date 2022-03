Vreme: Pretežno jasno

V soboto bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem in ponekod v višjih legah od 3 do 7, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. V ponedeljek bo še sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Na Primorskem in Notranjskem se bodo popoldne začeli nabirati oblaki.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo in čez dan toplo za ta čas.

Biovreme: V petek in soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.