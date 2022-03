San Jose, 25. marca - Kanadski nogometaši so zapravili prvo zaključno žogo za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katar. Na gostovanju pri Kostariki v San Joseju so izgubili z 0:1, kar je bil njihov prvi poraz v tokratnih kvalifikacijah Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf).