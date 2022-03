Severna Koreja potrdila testiranje novega tipa medcelinske rakete

Pjongjang/Washington, 25. marca - Severna Koreja je potrdila, da je v četrtek testirala nov tip medcelinske balistične rakete, kar je naročil in nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Jong-un, so danes poročali državni mediji. Raketa, ki so jo izstrelili v četrtek, je letela višje in dlje od vseh prejšnjih medcelinskih raket. ZDA so medtem zaradi testiranja uvedle nove sankcije.