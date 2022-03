Trije goli Pastrnaka za zmago Bostona proti Tampi

New York, 25. marca - Tampa, branilka naslova prvakov severnoameriške hokejske lige, je na svoji 62. tekmi sezone zabeležila 17. poraz. V Bostonu je izgubila z 2:3, pokopal pa jo je češki hokejist David Pastrnak, ki je ob zmagi 3:2 dosegel vse tri gole za gostitelje. To je bil njegov 12. "hat-trick" kariere in drugi letos.