Bookerjevih 49 točk za prvo mesto Phoenixa

Denver, 25. marca - Moštvo Phoenix Suns si je zagotovilo mesto prvega nosilca končnice severnoameriške košarkarske lige NBA. V pretekli noči je s 140:130 v gosteh premagalo Denver Nuggets in s tem prišlo do 60. zmage v sezoni ter neulovljive prednosti na vrhu zahodne konference in lige. Devin Booker je pri zmagi prispeval 49 točk.