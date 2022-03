Voditelji EU in Biden o zmanjšanju odvisnosti od ruskih energentov

Bruselj, 24. marca - Voditeljem EU se je danes na vrhu v Bruslju pridružil tudi ameriški predsednik Joe Biden, s katerim so med drugim razpravljali o zmanjšanju odvisnosti od ruskih energentov. Pregledali so doslej uvedene sankcije proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino in izrazili pripravljenost na sprejetje dodatnih ukrepov, so sporočili iz Evropskega sveta.