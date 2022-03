Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. K rasti je pripomoglo nizko število novih prijav za nadomestila za brezposelnost v ZDA, cene nafte pa so se znižale zaradi zaskrbljenosti nad rusko invazijo v Ukrajino, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.