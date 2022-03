Mesec dni po začetku vojne na zasedanjih Nata, G7 in EU zagotovila podpore Ukrajini

pripravil dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 24. marca - Mesec dni po začetku ruske invazije v Ukrajini so se danes v Bruslju sestali voditelji zveze Nato, skupine G7 in Evropske unije. Srečanja zaznamujejo zagotovila o dodatni podpori Ukrajini, sporočila o enotnosti Zahoda ter grožnje z nadaljnjimi sankcijami proti Rusiji. Ena osrednjih tem pa je tudi drža do Kitajske v luči vojne v Ukrajini.