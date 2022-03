Prvo televizijsko soočenje pred volitvami v DZ v znamenju vojne v Ukrajini in njenih posledic za Slovenijo

Ljubljana, 24. marca - V prvem soočenju pred volitvami v DZ na Televiziji Slovenija (TVS) so predstavniki parlamentarnih strank med drugim soočili mnenja o vojni v Ukrajini in posledicah, ki jih ta prinaša za Slovenijo. Stranke so zavzele različna stališča o članstvu v zvezi Nato, strinjale pa so se, da mora Slovenija postati prehransko in energetsko neodvisna.