Novogoriški svetniki potrdili prenos lastništva namakalnega sistema z države na občine

Nova Gorica, 24. marca - Mestni svetniki v Novi Gorici so danes potrdili, da lahko novogoriška občina od ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za okolje in prostor prevzame namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček. Svetniki se zavedajo, da je namakalni sistem potreben prenove, zanjo pa naj bi po leta 2018 sklenjenem dogovoru občine dobile denar od države.