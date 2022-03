Najboljši zaposlovalci 2021 Gen-I, Špica in Lunos

Ljubljana, 24. marca - Zmagovalci 15. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit časopisne hiše Dnevnik in s tem najboljši zaposlovalci 2021 so Gen-I v kategoriji velikih podjetij, Špica International v kategoriji srednjih podjetij in Lunos v kategoriji malih podjetij. Priznanje zlata praksa za inovativne pristope k rasti in razvoju kadrov je prejel Danfoss Trata.