Ob koncu festivala Naprej/Forward bo Društvo novinarjev Slovenije podelilo stanovske nagrade

Ljubljana, 25. marca - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) bo zvečer podelilo nagrade Čuvaj/Watchdog novinarjem, novinarskim ekipam in fotoreporterjem za leti 2020 in 2021, s čimer se bo tudi sklenil tradicionalni novinarski festival Naprej/Forward. Dobitnici nagrade za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva sta novinarki Jožica Grgič in Glorija Lorenci.