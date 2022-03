GS ZN od Rusije znova zahteva takojšnjo ustavitev vojne v Ukrajini

New York, 24. marca - Generalna skupščina ZN je danes sprejela novo nezavezujočo resolucijo, s katero od Rusije zahteva takojšnjo zaustavitev vojne v Ukrajini. Resolucija zahteva tudi dostop do pomoči in zaščito civilistov v Ukrajini ter kritizira Rusijo, da je po napadu na sosednjo državo tam ustvarila veliko humanitarno krizo, poroča britanski BBC.