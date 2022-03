Rok za oddajo kandidatur za volitve v DZ le še do polnoči

Ljubljana, 24. marca - Kandidatne liste so v vseh osmih volilnih enotah že vložile vse parlamentarne stranke - SDS, LMŠ, SD, Levica, NSi, SAB, DeSUS, SNS in gibanje Povežimo Slovenijo, katerega del je koalicijska stranka Konkretno. Liste je vložilo tudi veliko število neparlamentarnih strank in list, ki se podajajo na volitve.