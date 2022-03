Umetniška dela Silve Karim na ogled v Pilonovi galeriji v Ajdovščini

Ajdovščina, 25. marca - V Pilonovi galeriji v Ajdovščini bodo danes ob 19. uri odprli razstavo slik, risb in skulptur domače ustvarjalke Silve Karim z naslovom Izgubljeni v svetlobi. Ob razstavi so v Pilonovi galeriji izdali katalog z reprodukcijami del ter s spremno besedo kustosinje razstave Tanje Cigoj, so zapisali ob vabilu na odprtje v Pilonovi galeriji.