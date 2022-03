V slovenskem naložbenem programu kapitalske rasti dodatnih 100 milijonov evrov

Ljubljana, 24. marca - SID banka in Evropski investicijski sklad sta razširila leta 2017 vzpostavljeni Slovenski naložbeni program kapitalske rasti za dodatnih 100 milijonov evrov. S programom podpirajo slovenska mala in srednje velika podjetja ter družbe s srednjo kapitalizacijo v smeri povečanja produktivnosti, dodane vrednosti in ustvarjanja novih delovnih mest.