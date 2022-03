Založba Goga predstavila novosti in letošnji program

Ljubljana, 24. marca - Novomeška založba Goga je predstavila aktualne novosti in program, ki ga pripravlja v letošnjem letu. O svojih zadnjih delih so spregovorili prevajalca Srečko Fišer in Ana Duša ter pisatelji Dušan Šarotar, Goran Vojnović in Mojca Kumerdej. V prihodnjih mesecih bo založba med drugim izdala novo knjigo svojega najbolj uspešnega avtorja Tadeja Goloba.