S pandemijo covida-19 spremenjen način kadrovanja

Ljubljana, 27. marca - Čas pandemije covida-19 je na trg dela prinesel dve bistveni spremembi: delo od doma in nov način iskanja novih sodelavcev. Obe spremembi od delodajalcev in iskalcev zaposlitve zahtevata veliko prilagajanja. Podjetja morajo blagovno znamko graditi na več kanalih komunikacije, razgovori za službo pa so se v veliki meri preselili na daljavo.