Na posvetu medicina in pravo o digitalizaciji v slovenski medicini

Maribor, 25. marca - Maribor gosti 31. posvetovanje Medicina, pravo in družba, ki je letos namenjeno razpravam o pomenu digitalizacije in sodobnih tehnologij v medicini ter vplivu podnebnih sprememb na okolje in zdravje ljudi. Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja je digitalizacija "z mislijo na človeka" pot do boljšega zdravstvenega sistema v Sloveniji.