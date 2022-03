Vreme: Popoldne bo jasno

Ljubljana, 24. marca - Popoldne bo jasno. Temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno. Čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju ter ponekod v višjih legah od 2 do 7, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka k nam topel in zelo suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo in čez dan precej toplo.