SBI TOP končal pod gladino

Ljubljana, 24. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je končal 1,13 odstotka pod gladino. Borzni posredniki niso bili pretirano aktivni, opravili so za 1,14 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami, ki so izgubile 1,27 odstotka. Pocenila se je večina delnic prve kotacije, največ, 3,23 odstotka, pa so izgubile delnice Luke Koper.