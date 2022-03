Ta teden z Roj odpeljali več kot 30.000 kilogramov pomoči za Ukrajino

Ljubljana, 24. marca - Iz Državnega logističnega centra v Rojah so v torek in danes odposlali materialno pomoč za Ukrajino, ki jo je skupaj zbralo 25 občin. Materialna pomoč je v tem tednu v celoti obsegala 38.765 kilogramov, vsebuje pa higienske pripomočke, pripomočke prve pomoči, živila in gasilsko opremo.