Nova uredba spreminja sistem samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov

Ljubljana, 24. marca - Vlada je na današnji seji izdala uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki prinaša nov obračun omrežnine in dajatev ter ukinja koncept netiranja prevzetih in oddanih količin v omrežje za naprave, ki vstopijo v sistem samooskrbe v letu 2024. Novost je tudi možnost pridobitve naložbene pomoči, so zapisali na vladi.