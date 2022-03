ZDA: Sprejem do 100.000 ukrajinskih beguncev, milijarda pomoči, nove sankcije proti Rusiji

Washington, 24. marca - ZDA so danes napovedale nov paket sankcij proti ruskim zakonodajalcem, oligarhom in podjetjem v luči invazije na Ukrajino. Prav tako je Bela hiša sporočila, da nameravajo sprejeti do 100.000 ukrajinskih beguncev in zagotoviti dodatno milijardo dolarjev humanitarne pomoči tistim, ki jih je vojna prizadela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.