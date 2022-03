Ljubljana, 24. marca - Nogometaši v ligi C lige narodov so igrali prvi tekmi za obstanek v tem rangu tekmovanja. Moldavija je doma izgubila proti Kazahstanu z 1:2, Estonija in Ciper pa sta igrala 0:0. Povratni tekmi bosta v torek. Poraženca bosta izpadla v ligo D.