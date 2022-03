Ekipa Red Bulla naj bi odpravila težave z dovodom goriva

Džeda, 24. marca - Ekipa formule 1 svetovnega prvaka Maxa Verstappna Red Bull je po dvojnem odstopu svojih dirkalnikov na uvodni dirki svetovnega prvenstva v Bahrajnu sporočila, da je odpravila težave z dovodom goriva, ki so privedle do ustavitev dirkalnikov. Ekipa za to nedeljo na veliki nagradi Savdske Arabije napoveduje "boj za zmago".