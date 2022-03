Ljubljana, 24. marca - Mineva deset let od začetka igre Eurojackpot v Sloveniji. Kot so zapisali v Loteriji Slovenija, so udeleženci igre v desetih letih zadeli več kot 5,2 milijona evrov različnih dobitkov v skupni vrednosti 116,8 milijona evrov, štirje Slovenci pa so postali Eurojackpot milijonarji.