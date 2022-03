Na IJS podelili častne listine in nagrade zlati znak Jožefa Stefana

Ljubljana, 24. marca - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so danes podelili tradicionalne nagrade zlati znak Jožefa Stefana za najodmevnejše doktorate na področju naravoslovno-matematičnih in tehniških ved ter ved o življenju. Letošnji dobitniki nagrad so Pavel Kos, Žiga Kos in Matija Gatalo, so zapisali v sporočilu za javnost. Ta teden so podelili tudi častne listine IJS.