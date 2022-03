Stranka Domovinska liga vložila kandidatno listo s podpisi podpore še v zadnji volilni enoti

Maribor, 24. marca - Stranka Domovinska liga (DOM) je danes v Mariboru vložila kandidatno listo s podpisi podpore še v zadnji volilni enoti, tako bo zastopana v vseh volilnih enotah in okrajih, so sporočili. V Domovinski ligi postavljajo varnost in blaginjo Slovencev na prvo mesto, so pojasnili. Svojo vizijo pa so strnili v sloganu: "Slovenija Slovencem DOM!"