V Londonu velika baletna imena pripravila dobrodelno predstavo za Ukrajino

London, 26. marca - Svetovno znani baletniki iz Rusije, Ukrajine, Argentine, Kube, Francije in Japonske so v Londonu pripravili dobrodelno predstavo, s katero so zbirali sredstva za Ukrajino in svetu poslali sporočilo miru. Njihov cilj je bil zbrati več kot 100.000 funtov (120.000 evrov), a so že pred predstavo sporočili, da so zbrali 140.00 funtov.