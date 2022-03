Pristojni v ozaveščanje ukrajinskih beguncev o pasteh trgovine z ljudmi

Ljubljana, 24. marca - Državljani Ukrajine lahko zaradi razmer, v katerih so se znašli, postanejo žrtve trgovine z ljudmi in drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj, je opozoril Damijan Roškarič z GPU. Zato bo policija v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in uradom za oskrbo migrantov zanje izvedla ozaveščanje o pasteh trgovine z ljudmi.