Prenova črnomaljske kanalizacije v polnem teku

Črnomelj, 26. marca - V Črnomlju, kjer so v okviru tamkajšnjega dela projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe lani začeli prenovo in dograditev kanalizacije, dela tečejo po načrtu. Gre sicer za skoraj trimilijonsko naložbo, s katero bodo stopnjo priključenosti na mestno javno kanalizacijsko omrežje okrepili za desetino in jo zvišali na 98 odstotkov.