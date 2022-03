V akciji Snežne kepe sreče letos na zimske počitnice 70 otrok

Ljubljana, 24. marca - Zaključila se je akcija Snežne kepe sreče, s katero sta družbi Henkel in Mercator v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije že četrto leto omogočili zimske počitnice otrokom v stiski. Z nakupi določenih izdelkov so v okviru akcije letos kupci na počitnice pomagali popeljati 70 otrok. V akciji so zbrali 12.500 evrov.