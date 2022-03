60-letnica politične znanosti v Sloveniji naslavlja pomen politologije

Ljubljana, 24. marca - Ob 60-letnici politične znanosti v Sloveniji je Slovensko politološko društvo z ljubljansko fakulteto za družbene vede pripravilo konferenco, s katero so opomnili na pomen in položaj te znanosti pri nas ter opozorili na njen akademski in realni potencial v naslavljanju in reševanju problemov, je za STA povedal predsednik društva Žiga Vodovnik.