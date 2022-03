Agencija zaradi rusko-ukrajinskega konflikta ne pričakuje težav (po)zavarovalnic

Ljubljana, 24. marca - Izpostavljenosti slovenskih zavarovalnic, pozavarovalnice in pokojninskih družb do držav, ki so vpletene v rusko-ukrajinski konflikt, so po ocenah Agencije za zavarovalni nadzor zelo nizke. Agencija ne pričakuje večjega kratkoročnega vpliva na njihovo poslovanje ali njihovih likvidnostnih težav.