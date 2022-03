Nemški pevki Ronji Maltzahn zaradi dredov odpovedali nastop na podnebnem protestu

Hannover, 25. marca - Nemški pevki Ronji Maltzahn so organizatorji petkovih podnebnih protestov v Hannovru na severu Nemčije odpovedali nastop zaradi njenih dredov. Proteste pripravlja nemško gibanje Petki za prihodnost, ki ga je navdihnila švedska najstnica in borka za okolje Greta Thunberg. Glasbenici so sporočili, da lahko nastopi le, če si bo ostrigla lase.