Ukrajinskim beguncem v Sloveniji med drugim pravica do vstopa na trg dela in izobraževanja

Ljubljana, 24. marca - Begunci iz Ukrajine, ki v Sloveniji zaprosijo za začasno zaščito, imajo med drugim pravico do nastanitve, denarne pomoči, vključevanja na trg dela in v vse izobraževalne procese, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.