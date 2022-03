Še deset let mobilnega gostovanja brez dodatnih stroškov

Bruselj, 24. marca - Evropski parlament je danes potrdil podaljšanje brezplačnega mobilnega gostovanja v EU še za deset let. Uredba o mobilnem gostovanju, ki je 15. junija 2017 omogočila evropskim državljanom, da med potovanjem v drugih državah EU kličejo, pošiljajo sporočila in brskajo po spletu brez dodatnih stroškov, bo tako veljala do leta 2032.