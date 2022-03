Prometna napoved za naslednje dni

Ljubljana, 24. marca - Do 27. marca bo zaradi smučarskih poletov v Planici močno povečan promet proti Gorenjski (Ljubljana-Jesenice-Kranjska Gora-Podkoren) v zgodnjih jutranjih urah ter pozno popoldne v obratni smeri. Cesta Rateče-Planica bo do 27. 3. do 19. ure zaprta, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.