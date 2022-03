Za mundial v Katarju znanih že 17 reprezentanc

Ljubljana, 24. marca - Za nogometno svetovno prvenstvo, ki bo od 21. novembra do 18. decembra v Katarju, ima za zdaj vstopnice 17 od 32 reprezentanc. Danes sta si nastop na mundialu 2022 priigrali še reprezentanci Japonske in Savdske Arabije; poleg države gostiteljice Katarja bo na SP za zdaj nastopilo deset evropskih, dve južnoameriški in štiri azijske reprezentance.