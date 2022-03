V Sindikatu Glosa so na kandidate za poslance naslovili deset vprašanj o vodenju države

Ljubljana, 24. marca - V Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa so na kandidate na državnozborskih volitvah naslovili deset vprašanj o načrtih za vodenje države. Za to so se odločili, ker so občutljivi na razmere v Sloveniji, od strank, ki bodo po volitvah prevzele oblast, pa pričakujejo konstruktivno sodelovanje, so zapisali v sporočilu za javnost.