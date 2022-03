Renault ustavil proizvodnjo v Rusiji

Moskva, 24. marca - Francoski avtomobilski velikan Renault je sinoči sporočil, da zaustavlja proizvodnjo v moskovski tovarni, potem ko je Kijev k bojkotu ruskega trga pozval podjetja, ki se za ta korak še niso odločila. Ob tem so Francozi v sporočilu za javnost dodali, da še preučujejo možnosti za rusko podružnico Avtovaz in da so za letos znižali napovedi podjetja.