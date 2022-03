V ZDA in svetu Albrightovo označujejo za veliko borko za svobodo in demokracijo

Washington, 24. marca - Najvišji ameriški predstavniki in evropski politiki so v odzivih ob smrti nekdanje ameriške državne sekretarke Madeleine Albright izpostavili njena prizadevanja za svobodo in demokracijo ter zavezanost transatlanskemu sodelovanju. V državah srednje Evrope pa izpostavljajo njena prizadevanja za širitev Nata, poročajo tuje tiskovne agencije.