Kampanja Gremo volit bo z avtobusom obiskala slovenske regije

Ljubljana, 24. marca - V okviru kampanje Gremo volit bodo člani Inštituta 8. marec vsak vikend do prihajajočih volitev obiskali slovenska mesta in vasi. Na obisku se bodo srečali s prostovoljci, pozivali k udeležbi na volitvah ter se pogovarjali o vsebini zakona proti škodljivim ukrepom oblasti, so zapisali v sporočilu za javnost.